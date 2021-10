Dreister Handtaschenraub in Staßfurt: Polizei sucht nach Zeugen - Wer hat etwas gesehen?

Staßfurt (vs) - Am Montagnachmittag, 4. Oktober, wurde gegen 16 Uhr einer 77-jährigen Frau in der C.-Röntgen-Straße in Staßfurt die Handtasche entwendet. Sie befand sich laut eigenen Aussagen auf dem Heimweg vom Augenarzt, als sich ihr plötzlich ein Radfahrer von hinten näherte.

Er fuhr ziemlich schnell an ihr vorbei und griff dabei nach ihrer Handtasche und einem Stoffbeutel, welchen sie bei sich hatte. Er flüchtete über die Hohenerxlebener Straße in Richtung Bahnhof. Aufgrund der Aufregung der 77-Jährigen konnte bisher keine detaillierte Personenbeschreibung gegeben werden.

In der Handtasche befand sich die Geldbörse mit diversen Ausweisen, etwas Bargeld, einem Schlüsselbund und dem Handy der Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese ist telefonisch unter der 03471-3790 zu erreichen.