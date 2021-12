Einbrecher in Staßfurt und Aschersleben auf Diebestour

Mehrere Einbrüche gab es am Wochenende im Salzlandkreis. Die Polizei ermittelt nach Taten in Aschersleben und Staßfurt.

Staßfurt/Aschersleben (vs) - Ungebetene Besucher gab es am Freitag und in der Nacht zu Sonnabend in Staßfurt und in Aschersleben. Einbrecher hatten es auf ein Einfamilienhaus und Kellerräume abgesehen.

In der Zeit zwischen 11 und 21.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Baumeckerstraße in Staßfurt ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Ermittler entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter Tel. 03471/3790 entgegen.

Auch in Kellerräumen mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt von Aschersleben machten Einbrecher Beute. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Unbekannten Im Hellgraben ein Fahrrad aus einem Kellerverschlag, in der Hecklinger Straße stahlen die Täter aus einem Fahrradkeller ein E-Bike samt Ladestation und in der Unterstraße wurden insgesamt drei Kellerabteile aufgebrochen und neben einem Fahrrad der Marke „Cube“ diverses Werkzeug entwendet. Hinweise zu den Einbrüchen können an die Polizei im Salzlandkreis unter Tel. 03471/3790 gemeldet werden.