Einbruch in Hakeborn: Verschiedene Gegenstände erbeutet

Hakeborn (vs) - Am Dienstagnachmittag, 08. Februar, wurde der Einbruch auf einem Privatgrundstück in der Langen Straße in Hakeborn der Polizei gemeldet. Bisher unbekannte Täter haben sich widerrechtlich Zugang zum Grundstück verschafft und dort eine Kreissäge und mehrere Holzbalken entwendet, so die Beamten in einer Pressemitteilung.

Weiterhin fehlen aus einem dort offen abgestellten PKW das Autoradio und aus einem Schuppen diverse Werkzeuge. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Die mögliche Tatzeit konnte lediglich zwischen dem 5. und dem 8. Februar eingegrenzt werden. Die Ermittlungen dauern an.