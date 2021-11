Einbruch in Staßfurt: Mountainbike und Werkzeug entwendet

Staßfurt (vs) - Am Donnerstagnachmittag wurde der Einbruch in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wasserturmstraße in Staßfurt zur Anzeige gebracht. Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag offenbar durch einen Trick in das Haus, Einbruchspuren wurden an der Eingangstür nicht festgestellt. Dies teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Anschließend begaben sie sich scheinbar zielgerichtet in den Keller und öffneten gewaltsam zwei der dortigen Kellerabteile. Aus dem ersten Keller fehlt ein Mountainbike.

Im zweiten Keller wurde neben einer Werkzeugkiste und einer Stichsäge auch die dort abgestellte Musikanlage gestohlen.