Staßfurt/DUR. - Unbekannte haben am Mittwochabend einen Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße der Solidarität in Staßfurt angezündet.

Dieser stand laut Polizei unter der Kellertreppe. Bei Eintreffen der Feuerwehr sei der Brand zwar gelöscht, der Hausflur jedoch verrußt und Stromleitungen beschädigt gewesen. Die Anwohner wurden zunächst evakuiert.

Ein Bewohner mit seinen zwei Jahre und fünf Monate alten Kindern wurde aufgrund von Rauchgasintoxikation ins Klinikum gebracht. Das Haus sei aber weiter bewohnbar, so die Polizei.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter 03471/37 90 entgegen.