Nach zwei Wochen auf der Flucht ist ein 30-Jähriger geschnappt worden. Der Mann war aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflohen.

Geflohener aus Maßregelvollzug der Salus-Klinik in Bernburg gefasst

Ein Patient aus dem Maßregelvollzug in Bernburg ist nach zwei Wochen Flucht gefasst worden.

Bernburg/MZ - Der 30-jährige Geflüchtete ist zurück im Maßregelvollzug. Vor zwei Wochen war der Mann aus dem offenen Maßregelvollzug der Salus-Klinik in Bernburg geflohen und seitdem zur Fahndung ausgeschrieben. Am Mittwoch haben ihn Einsatzkräfte der Polizei ausfindig machen können. Er wurde umgehend zurück in den Maßregelvollzug gebracht.

Bei der großangelegten Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der über dem gesamten Stadtgebiet und am Ufer der Saale nach dem Flüchtigen gesucht hatte. Der 30-Jährige befindet sich seit 2020 in der Einrichtung der Salus und sollte vor zwei Wochen innerhalb eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens an seiner Praktikumsstelle befragt werden. Er war dort aber nicht aufzufinden und wurde als geflüchtet gemeldet.