In Staßfurt sollen Bürger auf "merkwürdige Vorkommnisse" achten, wenn sie sich auf Friedhöfen bewegen. Das steckt hinter dem dringlichen Aufruf der Stadt.

Friedhöfe in Staßfurt: Stadt warnt vor "merkwürdigen Vorkommnissen"

In Staßfurt werden Blumen und Grabgestecke im großen Stil von Friedhöfen gestohlen. Nun bittet die Stadt die Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit. Symbolbild:

Staßfurt (vs) - Die Stadt Staßfurt bittet Bürger und Mitarbeiter um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Friedhöfen. Dies geht aus einer Mitteilung der Friedhofsverwaltung hervor.

Demnach soll es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Diebstählen von Blumenbepflanzungen und Grabschmuck in Staßfurt gekommen sein. Insbesondere der Friedhof in der Hohenerxlebener Straße sei davon betroffen gewesen. Die Mitarbeiter der Friedhöfe seien deshalb dafür sensibilisiert worden, noch stärker auf Ungereimtheiten zu achten.

Daneben seien alle Bürger dazu aufgerufen, merkwürdige Vorkommnisse zu melden, heißt es von Seiten der Stadt. Der Diebstahl von Blumen, Gestecken und Dekorationsartikeln auf Friedhöfen sei nicht nur eine Straftat, sondern auch äußerst pietätlos.