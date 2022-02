Geschädigter eines Autounfalls haut im Salzlandkreis einfach ab

Bernburg (vs) - Am 20. Januar kam es gegen 16.15 Uhr in der Wolfgangstraße in Bernburg zu einem Verkehrsunfall, als ein Fahrzeug einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte und dabei mit der rechten Seite ein geparktes Fahrzeug streifte. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und verständigte die Polizei.

Der Verursacher hatte sich ohne weitere Maßnahmen vom Unfallort entfernt und wurde später durch die Polizei aufgesucht. Der Zeuge war dem Fahrzeug noch zu Fuß gefolgt, als er zurückkehrte war auch das geparkte Fahrzeug verschwunden. Bei dem geschädigten Fahrzeug müsste es sich um einen dunklen Audi A6, Limousine handeln. Das Fahrzeug müsste Schäden an der linken Fahrzeugseite, möglicherweise auch am linken Seitenspiegel aufweisen.

Gesucht wird nun der Geschädigte oder weitere Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang tätigen können, um eine Regulierung des Unfallschadens zu ermöglichen. Der Verursacher wurde bereits bekannt gemacht.

Ansprechpartner für sachdienliche Hinweise oder den Geschädigten ist das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter der 03471-3790.