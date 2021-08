Gesichertes Moped in Bernburg geklaut

Trotz Lenker- und Fahrradschloss: In der Nacht zu Freitag (27. August) wurde in Bernburg ein Moped der Marke Simson entwendet.

Bernburg (vs) - Trotz ordnungsgemäßer Sicherung wurde in der Nacht zum Freitag (27. August) in der Halberstädter Straße ein Moped der Marke Simson (S50) geklaut. Dies teilte die Polizei mit.

Der Eigentümer hatte das Moped mit dem Kennzeichen 896/WKA am Donnerstagnachmittag abgestellt und gesichert.

Am nächsten Morgen soll der Besitzer den Diebstahl bemerkt haben. Er erstattete Anzeige und die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein.