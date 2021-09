Gesuchter Straftäter während einer Kontrolle im Salzlandkreis gestellt

Während einer Kontrolle in Frose konnte die Bundespolizei einen per Strafbefehl gesuchten Mann festnehmen.

Frose (vs) - Am Samstag, 11. September, gegen 22.30 Uhr

kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnsteig in Frose einen alkoholisierten Mann und stellte dessen Identität

fest. Ein Abgleich seiner personenbezogenen Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 59-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vom 27. Juli 2021 gesucht wurde.

Der Deutsche wurde bereits im November 2020 vom Amtsgericht Aschersleben aufgrund einer begangenen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 3.150 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 105 Tagen verurteilt. Da er weder die Zahlung der Geldstrafe leistete, noch sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin fest. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er an die Justizvollzugsanstalt Burg übergeben.