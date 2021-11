Gleich mehrere Diebstähle in Staßfurt der Polizei gemeldet

Staßfurt (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende rund um den 31. Oktober gewaltsam Zugang zu einer Arztpraxis in Staßfurt. Nachdem sie eines der Fenster aufgehebelt hatten, wurden die Räume und Schränke durchsucht. Nach einer Bestandsaufnahme wurde durch den Arzt festgestellt, dass die Täter eine komplett ausgestattete Rettungstasche (rot, für Hausbesuche) entwendeten.

Eine Schadensaufstellung (auch zum Inhalt der Tasche) steht noch aus.

Der zweite Einbruch erfolgte am Montagmorgen. Der Polizei wurde der Einbruch in ein Auto, welches in der Neuen Zwingerstraße in Staßfurt abgestellt war, gemeldet. Die unbekannten Täter hatten die linke Seitenscheibe eingeschlagen und einen auf dem Rücksitz abgestellten Werkzeugkoffer entwendet.

Die Tatzeit konnte nur zwischen Freitagabend 19:00 Uhr und dem Feststellungszeitpunkt eingegrenzt werden.