Drogenfund Hanf-Großplantage in Güsten ausgehoben

Eine Hanfplantage mit über 1000 Pflanzen ist in Güsten entdeckt worden. In diesem Zusammenhang konnte mit Hilfe eines Hubschraubers der Bundespolizei ein 49-jähriger Tatverdächtiger dingfest gemacht werden, der bereits per Haftbefehl gesucht worden war.