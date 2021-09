Hecklingen: Unbekannte stehlen Solarmodule

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Hecklingen in der Nähe von Staßfurt mehrere Solarmodule aus einem Solarpark gestohlen.

Hecklingen (vs) - In Hecklingen haben unbekannte Täter aus einem Solarpark acht Solarmodule gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sollen sich die Täter am Wochenende gewaltsam Zugang zu einem Gebäude in der Staßfurter Straße verschafft haben.

Ein weiteres Modul soll demontiert worden sein, aber am Tatort zurück gelassen worden sein. Der Polizei liegen bislang noch keine Hiweise zu den Tätern vor.

Laut Polizeibericht gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine Erkenntnisse über ein Transportfahrzeug.