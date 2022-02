Illegales Autorennen auf der B81 im Salzlandkreis? Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Egeln (vs) - Am Sonntagmittag, 6. Februar, wurden bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B81 /L70 nahe Egeln zwei Fahrzeugführer schwer verletzt. Gegen 12.15 Uhr war in diesem Bereich ein VW frontal in einen entgegenkommenden Skoda gefahren. Der Skoda war aus Magdeburg kommend als Linksabbieger in Richtung Wolmirstedt unterwegs.

Bisher vorliegenden Zeugenaussagen zufolge sollen sich ein Opel und der beteiligte VW vorher ein Rennen geliefert haben. Zum Unfall selbst kann noch nicht mehr berichtet werden, beide Fahrzeugführer konnten sich bisher noch nicht äußern und waren nicht ansprechbar, so die Polizei.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, zusätzlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Aussagen zu dem Rennen und dem Stand der Lichtsignalanlage an der Unfallstelle treffen können. Hinweise erbittet das Revier Salzlandkreis telefonisch unter der 03471-3790.