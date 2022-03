In Egeln Geldbörse im Einkaufswagen vergessen - wer hat sie?

Egeln (vs) - Eine Frau hat Freitag Vormittag gegen 10 Uhr ihre Geldbörse nach dem Einkauf im Edeka-Markt in Egeln im Wagen liegen gelassen und diesen in die Parkstation geschoben. Als sie den Verlust kurze Zeit später bemerkte, war es schon zu spät. Da war die Geldbörse, in der sich neben Bargeld auch diverse persönliche Dokumente der Frau befanden, bereits verschwunden. Einen Dieb konnte sie im Umfeld aber nicht ausmachen.