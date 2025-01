Ein Radfahrer hat in Staßfurt am Freitagmorgen zwei Elfjährige an einer Ampel im Hohlweg angegriffen. Nur durch das Eingreifen einer Autofahrerin ließ er von den Kindern ab.

Zwei Kinder sind an einer Ampel in Staßfurt angegriffen worden.

Staßfurt. - Zwei elf Jahre alte Schulkinder sind am Freitagmorgen an einer Ampel am Hohlweg in Staßfurt angegriffen worden, wie die Polizei meldet.

Demnach warteten die Kinder auf einem Radweg, als ein Radfahrer von seinem Drahtesel stieg, eines der Kinder am Kragen packte und beide wüst beschimpfte. Außerdem sei eines der Kinder von dem Fahrrad am Bein verletzt worden, heißt es.

Durch das Eingreifen einer Autofahrerin ließ der Mann von den Kindern schließlich ab und fuhr weiter. Die Kinder hätten danach in ihrer Schule den Vorfall gemeldet, so die Beamten weiter.

So wird der Mann beschrieben:

40 bis 50 Jahre alt

schlank

schulterlanges, braun-orangefarbenes Haar

hatte Flasche Bier in der Hand

Wer Hinweise zur Tat oder dem beschriebenen Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03471/3790 bei der Polizei zu melden.