Mehrere Taschendiebstähle in Staßfurt

Staßfurt (vs) - Am 6. August, gegen 9.00 Uhr, wurde in einem Discounter an der Salzrinne in Staßfurt das Portmonee aus einer Handtasche entwendet. Die Eigentümerin (70) hatte die Tasche am Einkaufswagen, kurz aus den Augen gelassen, berichtet die Polizei.

Als sie zurückkehrte war der Reißverschluss offen und das Portmonee fehlte. Einen Täter konnte sie auch kurz nach dem Diebstahl im Umfeld nicht ausmachen. Im Portmonee befanden sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten auch EC-Karten. Eine Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Ähnlich erging es einer Rentnerin, welche zwischen 8.15 und 8.30 Uhr im Lidl in der Förderstedter Straße einkaufen war. Auch hier wurde ein Beutel unbeaufsichtigt am Korb zurückgelassen. Die Täter entwendeten das darin befindliche Portmonee währen der Abwesenheit. Die Täter sind meist schon vorher im Markt unterwegs und greifen bei günstiger Gelegenheit sofort zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass Handtaschen oder sonstige Wertgegenstände nicht im oder am Einkaufswagen transportiert werden sollten. Diese Gegenstände gehören immer an die Person und sollten gerade im Gedränge nicht aus den Augen gelassen werden. Die Öffnung der Handtaschen sollte dabei stets zum Körper zeigen und natürlich verschlossen sein. Transportieren sie Wohnungs- oder Hausschlüssel nicht unbedingt zusammen mit ihren Personaldokumenten, dass könnte den Dieb dazu ermuntern nach dem Diebstahl der Handtasche auch die Wohnanschrift aufzusuchen. In diesem Zusammenhang auch gleich noch ein Hinweis an die Besitzer von EC-oder sonstigen Kreditkarten, die PIN sollte nicht zusammen mit der Karte verwahrt werden.