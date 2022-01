Mercedes in Förderstedt von Unbekannten gestohlen

In Förderstedt wurde eine Mercedes A-Klasse geklaut, so die Polizei.

Förderstedt (vs) - In der Nacht zu Montag, 17. Januar, wurde ein Mercedes A170 mit den amtlichen Kennzeichen SLK-I-415 entwendet. Das Fahrzeug war in der Nacht zu Montag im Bereich Hinter den Gärten in Förderstedt abgestellt.

Nach Angaben der Besitzerin befand sich im Fahrzeug ein Rucksack und in diesem wiederum der Ersatzschlüssel des Fahrzeuges, so die Polizei. Es besteht damit eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Täter eigentlich den Rucksack erbeuten wollten und dort den Fahrzeugschlüssel gefunden haben.

Die Anzeige wurde aufgenommen und die Fahndung eingeleitet.