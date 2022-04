Neu Staßfurt: Verdacht auf Einbruch - Zwei Verdächtige gefasst

Neu Staßfurt (vs) - Am Donnerstagmorgen, 14. April, gegen 9.05 Uhr wurden drei Personen beobachtet, welche durch ein offenes Fenster in ein Firmengebäude in Neu Staßfurt einstiegen. Der Zeuge meldete den Verdacht der Polizei, welche wenig später am Ereignisort eintraf.

Die drei Personen flüchteten sofort in Richtung Freigelände, zwei Personen konnten eingeholt und gestellt werden. Die dritte Person lief weiter in Richtung Löderburg. Die Personalien der beiden Flüchtigen wurden festgestellt, zum Sachverhalt selbst machten sie keine Angaben.

Eine Überprüfung der Personen in den polizeilichen Informationssystemen erfolgte, die beiden 41 und 62 Jahre waren wegen ähnlicher Delikte bekannt. Sie wurden zur nächsten Dienststelle gebracht und dort weiteren Maßnahmen unterzogen. Hinweise zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.