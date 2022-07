Drei Kinder sind von einem erwachsenen Mann in Aschersleben belästigt worden. Doch die Polizei benötigt die Mithilfe aus der Bevölkerung, um ihn ausfindig zu machen. Sie sucht mit einem ungewöhnlichen Phantombild nach dem Erwachsenen.

Wer hat Hinweise zu dem Mann, der vor drei Mädchen exhibitionistische Handlungen in Aschersleben vorgenommen haben soll? Phantombild:

Aschersleben (vs) - Exhibitionistische Handlungen hat ein Mann in der Eislebener Straße in Aschersleben vor drei Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren ausgeführt. Dies teilte die Polizei mit und veröffentlichte ein Phantombild, mit dessen Hilfe die Beamten auf Unterstützung aus der Bevölkerung hoffen.

Demnach nahm der erwachsene Mann am 30. März im Zeitraum von 12.50 bis 13.20 Uhr exhibitionistische Handlungen vor drei Mädchen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren vor. Das Ganze geschah auf dem Promenadenweg zwischen dem Spielplatz Dr.-Wilhelm-Külz-Platz und dem Parkplatz des Edeka D. Nix (ehemals Edeka Neukauf).

Der bisher unbekannte Mann sprach die Mädchen an, welche sich gerade auf dem Heimweg vom Gymnasium Stephaneum befanden. Dabei führte er unmittelbar vor den Kindern sexuelle Handlungen durch, so dass die Mädchen das Vorgehen eindeutig sehen mussten.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- deutsch

- Ende 20/ Anfang 30

- etwa 175 cm groß

- dünne bis magere Statur

- ovale Gesichtsform, braune Augen

- schulterlange rötlich/ rot blonde Haare (wie Figur „Ron“ aus dem Film „Harry Potter“ laut Aussage eines der geschädigten Mädchen)

- am Kinn langer Vollbart (ebenfalls rötlich/ rot blond) ohne Oberlippenbart

- trug schwarze Mütze, Schlabberjeans, Pullover und Jeansjacke

- führte einen viereckigen Klapprucksack (oben weiß, unten beigefar-ben) bei sich

Anhand der Beschreibung der Kinder wurde ein Phantombild erstellt. Wer kennt die Person auf dem Phantombild bzw. kann Hinweise zur Identität geben? Wer kann unabhängig hiervon Hinweise zur Straftat geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis entgegen.