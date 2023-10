Ein Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Chaussee zwischen Güsten und Rathmannsdorf. Dabei wurde die Fahrerin eines VW Bora schwerverletzt. Der Wagen ist Totalschaden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Güsten/VS. - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag, gegen 9.38 Uhr, auf der Chaussee zwischen Güsten und Rathmannsdorf. Bei Nebel war die Fahrerin eines VW Bora in der leichten Linkskurve zwischen Autobahnbrücke und Stadion von der Fahrbahn auf das rechte Straßenbankett abgekommen. Beim Versuch, den Pkw wieder in die Spur zu bekommen, wechselte dieser von einem Randbereich auf den gegenüberliegenden und wieder zurück. Dort prallte das Fahrzeug mit der Fahrerseite gegen einen Lindenbaum.