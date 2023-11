Dieb in Supermarkt in Egeln auf frischer Tat geschnappt: Mittäter flüchtet

Egeln/vs - In einem Discounter in der Straße "Am Busbahnhof" in Egeln kam es am Dienstagabend, 14. November, um 19.51 Uhr zu einer Raubstraftat, an welcher zwei Täter beteiligt waren.

Laut Polizei betraten zwei Männer den Markt und begaben sich plötzlich zum Lager. Eine Verkäuferin bemerkte dies und ging ebenfalls in die Richtung, die anderen Verkäufer wurden informiert. Im Lager befand sich eine der beiden Personen, der andere befand noch im Markt vor dem Lager und versuchte die Verkäuferin abzulenken. Beim Betreten des Lagers wurde festgestellt, dass die Tür zum Aufenthaltsraum geöffnet wurde (sonst stets verschlossen).

Der Schlüssel, welcher in einem Versteck nahe der Tür abgelegt war, fehlte. Der Tatverdächtige flüchtete und konnte wenig später durch Zeugen auf dem Parkplatz festgehalten werden. Der zweite Tatverdächtige hatte sich durch Gewalt aus dem Markt verzogen, die zur Seite gestoßene Verkäuferin wurde zum Glück nicht verletzt. Er konnte nicht mehr entdeckt werden.

Der 33-jährige Haupttäter aus dem Lager wurde bis zum Eintreffen der Polizei im Markt festgehalten und anschließend durch die Beamten vorläufig festgenommen. Der Schlüsselbund, mit welchem der Täter Zugang zum Aufenthaltsraum erlangte, fehlt weiterhin. Bisher ist dem Markt kein weiterer Schaden entstanden, das ist aber aufgrund des noch fehlenden Schlüsselbundes bisher nicht auszuschließen. Ein Haftantrag wurde seitens der Staatsanwaltschaft gestellt. Die Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.