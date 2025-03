Weil er bei einem Diebstahl erwischt worden ist, hat ein 22-Jähriger in Staßfurt Angestellte des Tedi-Marktes beleidigt und bedroht. Auch einen Zeugen hat er verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Tedi in Staßfurt

Ein junger Mann sorgte bei Tedi in Staßfurt für Aufsehen: Erst klaute er Batterien, dann beleidigte und bedrohte er die Angestellten.

Staßfurt. - Am Donnerstagabend hat ein Dieb in Staßfurt Angestellte beleidigt und bedroht sowie einen Zeugen verletzt. Nach Angaben der Polizei ließ der 22-Jährige in einem Tedi-Markt Batterien mitgehen und beleidigte dann eine der Mitarbeiterinnen.

Der 56-jährige Zeuge sei zu dem Zeitpunkt am Bäckerstand des nahegelegenen Netto-Marktes gewesen und habe das Geschehen bemerkt, heißt es weiter. Daraufhin sei er der Angestellten zur Hilfe geeilt und habe versucht, den Dieb zu stoppen. Dabei sei er leicht verletzt worden. Der Dieb konnte flüchten.

Die Polizei habe den 22-Jährigen anschließend zu Hause aufgesucht und konfrontiert. Er habe das Diebesgut wieder herausgegeben. Später am Abend sei er jedoch noch einmal zum Geschäft zurückgekehrt, um die Angestellten erneut zu beleidigen und bedrohen. Dann habe er sich wieder entfernt.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den jungen Mann eingeleitet. Auch eine Gefährderansprache sei gehalten worden.