Westeregeln (vs) - In der Nacht zum Freitag, 7. Juli, wurde die Polizei durch einen Zeugen telefonisch informiert, dass in die Postfiliale von Westeregeln eingebrochen wird. Der Anrufer nahm gegen 0.40 Uhr einen lauten Knall wahr und sah zwei Personen im Objekt.

Kurz darauf fuhr ein dunkelgraues Auto rückwärts an die Post und es wurden Sachen in den Kofferraum geladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Gegen 1.00 Uhr stiegen die Personen in das Auto und entfernten sich in Richtung Goethepark.

Weitere Details konnten durch den Zeugen nicht erkannt werden. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Täter einen Tresor mit Bargeld und eine höhere Anzahl an Briefmarken entwendeten. Die Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern an.

Weitere Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.