Polizei: Mehrere Verkehrsunfälle im Salzlandkreis

Schönebeck/Staßfurt (vs) - Am Donnerstagnachmittag, 14. April, befuhr der Fahrzeugführer eines Honda die Schulzengasse in Richtung Prinzenberg in Staßfurt und wartete auf Grund der Beachtung des vorrangingen Verkehrs im Einmündungsbereich. Hierbei übersah er einen auf dem dortigen Fahrradweg fahrenden E-Bike-Fahrer, welcher den Prinzenberg in Richtung Bergstraße befuhr. Es kam zur Kollission, in dessen Folge sich der Fahrradfahrer schwer am Bein verletzte. Die Verletzung musste nach einer erfolgten Erstbehandlung vor Ort stationär in einer umliegenden Klinik behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Zudem:

Am Donnerstagnachmittag wurden kurz aufeinanderfolgend zwei Verkehrsunfälle in der Geschwister-Scholl-Straße sowie der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck gemeldet. Hierbei konnte schnell bekannt gemacht werden, dass eine Fahrzeugführerin pflichtwidrig die Unfallstelle auf dem Sparkassenparkplatz in der Geschwister-Scholl-Straße verließ und im Anschluss im Einmündungsbereich der Wilhelm-Hellge-Straße / Welsleber Straße mit einem weiteren Auto kollidierte.

Während der Befragung zum Unfallhergang konnte starker Atemalkoholgeruch bei der 51-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Fahrzeugführerin entlassen.