Polizei meldet: Zwei Fahrraddiebstähle im Salzlandkreis

In Staßfurt und in Schönebeck sind Fahrräder geklaut worden.

Staßfurt/Schönebeck (vs) - In der Nacht zu Montag, 6. Dezember, wurde vom Hof eines Privatgrundstücks in der Moorstraße in Staßfurt ein Mountainbike der Marke Bergamont entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad laut Polizei auf dem Hof abgestellt und mit einem handelsüblichen Zylinderkabelschloss gegen Diebstahl gesichert.

Am Morgen wurde das Fehlen bemerkt du zur Anzeige gebracht, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Zudem wurde am Montagnachmittag vom Hof der Schule Am Lerchenfeld in Schönebeck ein Fahrrad der Marke Scott entwendet.

Der Schüler hatte das Rad (Typ "Contessa Active 40") gegen 13.15 Uhr am dortigen Fahrradständer angeschlossen und sich zum Unterricht begeben. Als er etwa zwei Stunden später das Fahrrad wieder nutzen wollte, war es mitsamt dem Faltschloss verschwunden. Auch hier wurde eine Anzeige aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.