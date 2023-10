Polizei Schwertransport bleibt in Autobahnbaustelle auf A14 bei Könnern stecken

Ein Schwertransport ist in der Nacht zum Donnerstag, 19. Oktober, in einer Baustelle auf der A14 steckengeblieben. Die Autobahn in Richtung Schwerin musste für fünf Stunden gesperrt werden.