Auf dem Weg von der L73 in Richtung A14 ereignete sich ein schwerer Unfall nahe Staßfurt, so die Polizei.

Staßfurt (vs) - Am Dienstagabend (1. August) gegen 22.47 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 73 zwischen Staßfurt und der Autobahn 14 ein schwerer Verkehrsunfall. Die Polizeibeamten einer Streife wurden Augenzeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Mercedes auf der L73 und fuhr in Richtung A14.

Den Streifenpolizisten fiel auf, dass das Auto augenscheinlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Etwa 500 Meter vor der Auffahrt zur A14 verlor der Fahrer, ein 20-jähriger Mann, aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Polizeibeamten im Gegenverkehr und konnten dem Mercedes gerade noch ausweichen bevor er in den Straßengraben fuhr, sich mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Polizeibeamte leisten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Staßfurt

Sofort nach dem Unfall eilten die Polizeibeamten zu Hilfe und bargen die fünf Insassen aus dem Fahrzeug. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden umgehend eingeleitet. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst trafen ebenfalls schnell am Unfallort ein und versorgten die fünf verletzten Insassen.

Vier der Insassen erlitten schwere Verletzungen, während eine Person leicht verletzt wurde. Alle fünf Verletzten (17,18,19,17) wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser abtransportiert, um dort medizinisch versorgt zu werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von den Polizeibeamten aufgenommen, allerdings konnte zu dem Zeitpunkt noch keine Befragung der Unfallbeteiligten erfolgen.

Die L73 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und den Ursachen dauern an.