  4. Seit drei Tagen vermisst - Wer hat Ralf J. aus Hecklingen gesehen? (Foto im Text)

Seit dem 19. September wird ein 59-Jähriger aus Hecklingen vermisst. Ralf J. kehrte an diesem Tag nicht nach Hause zurück.

Von DUR 22.09.2025, 08:36
Ein 59-jähriger Mann aus Hecklingen wird seit dem 19. September vermisst. (Symbolfoto: dpa)

Hecklingen. - Seit dem 19. September 2025 wird der 59-jährige Ralf J. aus Hecklingen vermisst, teilt die Polizei mit. Der Mann sei letztmalig an diesem Tag gegen 10 Uhr in der Hermann-Danz-Straße gesehen worden.

So wird der Vermisste beschrieben:

  • zirka 1,75 Meter groß
  • trägt eine Glatze
Ralf J. aus Hecklingen wird vermisst.
(Foto: Polizei)

Der 59-Jährige trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein dunkelgrünes Oberteil, eine graue Arbeitshose und schwarz-weiße Schuhe.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter der Telefonnummer 0 34 71 / 37 90 entgegen.