Polizei sucht nach mann Seit drei Tagen vermisst - Wer hat Ralf J. aus Hecklingen gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 19. September wird ein 59-Jähriger aus Hecklingen vermisst. Ralf J. kehrte an diesem Tag nicht nach Hause zurück.
22.09.2025, 08:36
Hecklingen. - Seit dem 19. September 2025 wird der 59-jährige Ralf J. aus Hecklingen vermisst, teilt die Polizei mit. Der Mann sei letztmalig an diesem Tag gegen 10 Uhr in der Hermann-Danz-Straße gesehen worden.
So wird der Vermisste beschrieben:
- zirka 1,75 Meter groß
- trägt eine Glatze
(Foto: Polizei)
Der 59-Jährige trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein dunkelgrünes Oberteil, eine graue Arbeitshose und schwarz-weiße Schuhe.
Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter der Telefonnummer 0 34 71 / 37 90 entgegen.