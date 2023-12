Westeregeln/Hakeborn/vs - Eine 66-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag, 30. November, bei einem Unfall auf der B81 am Abzweig Hakeborn zum Glück nur leicht verletzt.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war die Frau auf der Kreisstraße 1308 aus Westeregeln kommend in Richtung Hakeborn unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur B81 kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, welcher in Richtung Magdeburg unterwegs war. Das Auto der 66-Jährigen wurde dabei schwer beschädigt, die Fahrerin allerdings nur leicht verletzt.

An der Unfallstelle kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.