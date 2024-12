Staßfurt. - Am Sonntag gegen 17 Uhr ist eine 46 Jahre alte Frau in Staßfurt Opfer eines Handtaschenräubers geworden.

Laut Polizei hatte die Frau zuvor Bargeld an einem Geldautomaten in der Steinstraße abgehoben. Anschließend sei sie über die "Alte Zwingerstraße" in Richtung "Schmiedestraße" gelaufen. Etwa an der Einmündung zur Schmiedestraße wurde ihr von einer unbekannten Person die altrosafarbene Handtasche der Marke "Michael Kors" von der Schulter gerissen, heißt es.

Die Frau sei dabei gestürzt und leicht verletzt worden. So wird der Täter beschrieben:

dunkle Kleidung

Strickmütze

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.