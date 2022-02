Rettungs-Helicopter-Einsatz nach Unfall im Salzlandkreis: Jetzt gibt es Neuigkeiten

Winningen (vs) - Wie die Volksstimme erfuhr, überschlug sich in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar ein Auto auf der B180 bei Winningen/Aschersleben. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war er mit seinem Fahrzeug aus Richtung Egeln kommend in Richtung Aschersleben unterwegs, so die Polizei.

Nahe der Ortschaft Winningen, in einer S-Kurve, verlor er aus bisher unbekanntem Grund die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Das Fahrzeug landete im Straßengraben, der 32-Jährige wurde gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehren Aschersleben, Winningen, Wilsleben, Neu Königsaue sowie die Kräfte aus Hecklingen wurden zur Rettung alarmiert.

Die Person schwerverletzt wurde nach Erstuntersuchung am Ereignisort durch einen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Magdeburg gebracht. Die Ermittlungen dauern an.