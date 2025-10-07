Die Polizei sucht nach einem Ladendieb, der Kosmetikartikel aus einer Rossmann-Filiale in Staßfurt gestohlen hat. Dazu wurden jetzt Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Kosmetik aus Rossmann in Staßfurt gestohlen: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Die Polizei in Staßfurt sucht nach einem Ladendieb.

Staßfurt. – Bereits am 26. Mai 2025 hat ein bislang unbekannter Mann versucht, in einer Rossmann-Filiale in Staßfurt Waren im Wert von 45 Euro zu stehlen, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der Mann Kosmetikartikel in seinen Taschen verstaut und anschließend die Drogerie verlassen, ohne zu bezahlen.

Dieser Mann wird verdächtigt, Waren aus einem Rossmann in Staßfurt gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Wer kann der Polizei Hinweise zu dem mutmaßlichen Ladendieb aus Staßfurt geben? (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter der Telefonnummer 03471/37 90 entgegen.