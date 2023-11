Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen an der Auffahrt zur A36-Mitte in Aschersleben. Ein Lkw und ein Pkw stießen frontal zusammen, wobei zwei Personen verletzt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben, die Polizei und Rettungssanitäter des ASB waren schnell vor Ort.

Aschersleben - Das Sirenengeheul am Montagmorgen ist in ganz Aschersleben zu hören. Gegen 6 Uhr werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben unter dem Stichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ an die Einsatzstelle Auffahrt A36-Mitte an der B180 gerufen.