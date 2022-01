Staßfurt: Ladendieb droht mit Gewalt und flüchtet

Staßfurt (vs) - Am Mittwochmittag, 18. Januar, kam es in der Nettofiliale in der Staßfurter Geleitstraße zu einem versuchten Ladendiebstahl.

Der etwa 30 Jahre alte Mann hatte versucht, alkoholische Getränke an der Kasse vorbeizubringen und wollte sich ohne zu bezahlen aus dem Laden entfernen. Die Angestellte hatte das bemerkt und sprach den ihr bekannten Mann, der im Übrigen bereits Hausverbot hat, an.

Daraufhin ließ er die Ware dort und wollte laut schimpfend das Geschäft verlassen. Als sich ihm ein zweiter Angestellter nährte drohte er diesem und flüchtete dann, so die Polizei. Die Mitarbeiter des Geschäfts informierten daraufhin die Polizei, welche den Mann im Nahbereich feststellen konnte. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag.

Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen im vorliegenden Fall werden fortgeführt.