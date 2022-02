Staßfurt: Während der Kontrolle in Widersprüche verwickelt

Die Befragung durch Polizisten in Staßfurt kam einem Mann am Ende teuer zu stehen.

In Staßfurt kontrollierte die Polizei einen Mann, der nicht nur Drogen bei sich hatte.

Staßfurt (vs) - Durch die Polizei wurde am Sonntagabend, 13. Februar, ein Radfahrer in Staßfurt angehalten, dessen Fahrrad nicht beleuchtet war. Im Rahmen der Kontrolle wurde der 52-Jährige zum Besitz von Betäubungsmitteln befragt, den dieser bejahte.

Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Verpackungen aufgefunden, bei deren Inhalt es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelte. Die Substanzen wurden sichergestellt. Da der Radfahrer zudem widersprüchliche Angaben zur Herkunft seines Fahrrads machte, wurde mit Einverständnis auch dieses durch die Beamten sichergestellt.

Die genauen Umstände sollen nun näher geprüft werden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.