Fahranfängerin verunglückt auf B 180 - Straße bei Quenstedt zeitweise gesperrt

Quenstedt/Aschersleben - Eine junge Frau ist am Dienstag gegen 5.45 Uhr auf der B 180 zwischen Quenstedt und Aschersleben verunglückt. Wie die Polizei in Halle mitteilte, wollte die Frau einem Tier ausweichen. Sie kam dann mit ihrem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.