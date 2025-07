Wegen des Wendemanövers eines Autos wurden am Dienstagnachmittag der Fahrer und eine Familie verletzt. Eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Plötzliches Wendemanöver: Vier Verletzte bei Unfall in Staßfurt, darunter einjähriges Kind

Bei einem Autounfall in Staßfurt sind vier Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kleinkind.

Staßfurt. – Bei einem Autounfall sind am Dienstagnachmittag in der Förderstedter Straße in Staßfurt vier Menschen, darunter auch ein einjähriges Kind, verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Ein 54-jähriger Autofahrer sei die Förderstedter Straße aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Förderstedt gefahren. Im Wagen dahinter fuhr eine Familie mit einem einjährigen Kind, so die Polizei weiter.

Autofahrer wendet in Staßfurt und verursacht Unfall

Der 54-Jährige soll plötzlich gewendet haben, das dahinter fahrende Auto habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Alle Insassen des hinteren Autos wurden dabei verletzt. Die Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen, erklärt die Polizei. Das Kind und die beiden Fahrer seien leicht verletzt worden.

Die Autos wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt und abgeschleppt. Zwei Stunden lang war die Unfallstelle gesperrt.