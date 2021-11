Unfall in Löderburg: 62-Jähriger verletzt

Am 18. November ereignete sich ein Unfall in Löderburg, bei dem ein 62-Jähriger verletzt wurde.

Löderburg (vs) - Am Donnerstagmorgen, 18. November, wurde ein 62-Jähriger bei einem Unfall im Bereich der Staßfurter Straße in Löderburg verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 39-Jährige den Kreuzungsbereich der Staßfurter Straße aus Richtung des Triftweges kommend, um weiter gerade in die Dr. W.-Külz-Straße zu fahren.

Dabei achtet sie offenbar nicht ausreichend auf den vorfahrtberechtigten 62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß und zum Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Vorfahrt ist an dieser Stelle durch das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt beachten") geregelt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mann wurde ins Klinikum Schönebeck gebracht und dort stationär aufgenommen.