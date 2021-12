Unfall in Staßfurt: 49-jährige Autofahrerin verletzt

In Staßfurt ereignete sich ein Unfall, bei der eine 49-Jährige verletzt wurde.

Staßfurt (vs) - Am Donnerstagabend, 9. Dezember, gegen 18.00 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Förderstedter Straße in Staßfurt eine 49-jährige Fahrzeugführerin verletzt.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war sie aus der Thomas-Müntzer-Straße als Linksabbiegerin in Richtung Förderstedt aufgefahren und hatte dabei den Abstand zu dem sich aus Richtung Förderstedt nährenden Auto falsch eingeschätzt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Fahrer des Autos (34) auf der Förderstedter Straße konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr seitlich in das abbiegende Fahrzeug. Die 49-Jährige wurde ins Uni-Klinikum Magdeburg gebracht, der andere Fahrzeugführer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, die Bergung wurde durch einen Abschleppdienst übernommen.