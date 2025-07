Eine 42-Jährige hat in Brumby die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich überschlagen. Sie und ihr Kleinkind hatten Glück im Unglück und kamen mit leichten Verletzungen davon.

Totalschaden in Brumby! Stark betrunkene Autofahrerin überschlägt sich mit Kleinkind

Eine alkoholisierte Frau überschlug sich mit ihrem Auto in Brumby.

Brumby. – In Brumby (Salzlandkreis) hat laut Polizeiangaben eine stark alkoholisierte Autofahrerin am Montagabend einen schweren Unfall verursacht, während ihr Kind auf dem Rücksitz saß.

Die 42-jährige Autofahrerin habe mit ihrem Fahrzeug in der Üllnitzer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei rechts von der Straße abgekommen.

Sie sei zunächst gegen eine Straßenlaterne gekracht, wodurch sich ihr Fahrzeug drehte und in einen Straßengraben gerutscht sei. Dabei habe sich das Auto überschlagen.

Die Fahrerin und ihr Kleinkind, das auf der Rückbank in einem Kindersitz saß, wurden leicht verletzt, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 42-Jährigen einen Wert von 3,06 Promille. Das Kind wurde an den Vater übergeben.