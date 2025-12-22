Bei einem Unfall auf der L72 bei Freckleben ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Er war von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt.

Freckleben. – In der Nacht zu Montag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L72 bei Freckleben (Salzlandkreis) tödlich verunglückt, teilt die Polizei mit.

Demnach war der 57-Jährige mit seiner Maschine zwischen Schackenthal und Sandersleben nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend sei er gegen die Mauer eines leerstehenden Hauses geprallt.

Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei weiter. Für die Unfallaufnahme war die L72 drei Stunden voll gesperrt.