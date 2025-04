Unfall in Staßfurt Rentner fährt achtjähriges Kind auf Fußgängerüberweg an

Staßfurt. - Ein achtjähriges Kind ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf einem Fußgängerüberweg am Prinzenberg in Staßfurt verletzt worden. Es wurde von einem Auto angefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein 89-jähriger Autofahrer hielt bisherigen Erkenntnissen zufolge am Fußgängerüberweg an, um zwei Kinder mit ihren Fahrrädern über die Straße zu lassen.

Kind am Fußgängerüberweg angefahren

Auch ein drittes Kind hatte er bemerkt. Da es aber zögerte, entschloss sich der Rentner, seine Fahrt fortzusetzen. In diesem Moment lief das Kind aber doch über die Straße. Es wurde durch den Unfall mit dem Auto verletzt und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.