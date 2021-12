Unfallflucht in Staßfurt: Polizei sucht Zeugen

Staßfurt (vs) - Gegen 19.50 Uhr kam es am Donnerstag, 16. Dezember, in der Bergmannstraße in Staßfurt zu einem Verkehrsunfall, von dem sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Dieser befuhr die Bergmannstraße aus Richtung Knappenweg und streifte dabei den blauen Audi des Mitteilenden, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne seine Daten zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. An dem blauen Audi hinterließ das Fahrzeug grauen und weißen Lackabrieb. Das andere Fahrzeug müsste vorn rechts Schäden an Kotflügel oder Stoßfänger aufweisen.

Durch die Polizei wurde die Spurenlage fotografisch gesichert. Eine Anwohnerbefragung im nahen Umfeld ergab keine weiteren Erkenntnisse. Zeugen sollen bei Beobachtungen die 03471/379-0 wählen.