L70/Wolmirsleben. - Zu einer Vollsperrung kommt es seit dem Morgen auf der Landstraße L70 zwischen Wolmirsleben und Unseburg, wie die Polizei meldet.

Demnach sollen beide Fahrtrichtungen auf der Landstraße von Egeln-Nord in Richtung Atzendorf von der Vollsperrung betroffen sein. Dort hätten sich vorher gleich mehrere Unfälle ereignet, so die Polizei. An der Stelle bestünde die Gefahr von Blitzeis.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.