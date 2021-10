Vermisste Person: Polizei sucht 81-jährigen demenzkranken Senioren aus Aschersleben

Aschersleben/ DUR - Der Gesuchte Horst F. hatte am 07. Oktober gegen 17 Uhr den Senioren-Wohnpark Aschersleben in der Askanierstraße in Aschersleben fußläufig in unbekannte Richtung verlassen.

Laut Polizeibericht kann der Vermisste wie folgt beschrieben werden:

156cm groß und von schlanker Statur

kurze graue Haare (Halbglatze)

Bekleidung: schwarze Hose, schwarze Schuhe, Pullover

Namensschild in der Bekleidung

örtlich nicht orientiert

Demenzkrank

Der Vermisste Horst F. Foto: Polizeirevier Salzlandkreis

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.