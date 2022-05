Ein 66 Jahre alter Mann ist in Aschersleben verunglückt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein 66 Jahre alter Mann ist in Aschersleben am frühen Sonntagmorgen nach einem schweren Unfall tödlich verunglückt. Symbolbild:

Aschersleben (vs) - Nach einem Aufprall eines Nissan in Aschersleben ist der Fahrer tödlich verunglückt. Warum?

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen. Demnach fuhr der 66-jährige Fahrer auf der Geschwister-Scholl-Straße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Bahnhof, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Ballhauses nach links von der Fahrbahn abkam. Danach kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug um 180 Grad gedreht und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen.

Am Fahrzeug und der Straßenlaterne entstanden Sachschäden von 21.000 Euro. Die Geschwister-Scholl-Straße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werde. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.