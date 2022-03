Werkzeug in Staßfurt geklaut: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Staßfurt (vs) - Am Mittwochmorgen, 30. März, wurde der Einbruch in zwei Baucontainer einer Firma im Athenslebener Weg in Staßfurt festgestellt. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde bekannt, dass die Belegschaft das Firmengelände am Vorabend gegen 18.00 Uhr verlassen hat. Gegen 6.00 Uhr wurden die beiden Baucontainer im gewaltsam geöffneten Zustand vorgefunden.

Aus den Containern wurden ein Winkelschleifer, ein Akku für einen Schlagschrauber, zwei Exzenterschleifer, vier weitere Akkus für Werkzeuge, zwei Werkzeugkoffer, ein Akkubohrschrauber und ein Baggerschlüssel entwendet. Aus dem zweiten, als Büro genutzten Baucontainer, wurde eine Sporttasche entwendet.

Sehr wahrscheinlich wurde diese zum Abtransport des Diebesgutes genutzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.