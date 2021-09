Wieder Diebstahl von Autoteilen im Salzlandkreis: Serie reißt nicht ab

Schon wieder gibt es im Salzlandkreis einen Fall von Autoteilediebstahl. Diesmal war ein Sattelzug in Löderburg betroffen.

Von einem LKW wurden zwei Zurrketten in Löderburg geklaut.

Staßfurt/Löderburg (vs) - Sonntagabend, 11. September, wurde in der Thiestraße in Löderburg der Diebstahl von zwei Zurrketten mit Verbindungsteil angezeigt.

Die Ketten dienen zur Ladungssicherung, sind massiv aus Metall und wiegen pro Stück um die 35 Kilogramm. Sie waren auf einem DAF Sattelzug abgelegt, der in einem Garagenkomplex abgestellt war.

Den Angaben des Geschädigten nach muss der Diebstahl am Sonntag zuvor in der Zeit von 11.30 bis circa 18.00 Uhr erfolgt sein, so die Polizei.