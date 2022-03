Wilde Verfolgungsjagd durch den Salzlandkreis: Fahrer unter Drogen

Bernburg (vs) - Am späten Montagabend, 28. März, sollte der Fahrer eines Opels in Bernburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Polizei das Haltesignal einschalteten hatten, beschleunigte der Fahrer und entzog sich der Kontrolle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei fuhr er mit bis zu 110 km/h durch Bernburg, überholte mehrere Fahrzeuge und befuhr eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. Die Nachfahrt endete zum ersten Mal an einem Feldweg, weil dort durch Steile und Poller die Weiterfahrt unmöglich war. Die Beamten stiegen aus, um an das Fahrzeug heranzutreten. In diesem Augenblick wendete der Fahrer sein Fahrzeug und fuhr auf die Beamten zu.

Diese musste aus dem Weg springen um ein Zusammenstoß zu verhindern. Die Nachfahrt wurde fortgesetzt und endeten kurz danach auf einem Feldweg, auf welchem das Fahrzeug ins Unterholz fuhr und dort zum Stehen kam. Anschließend flüchtete der Fahrer fußläufig, konnte aber durch die Beamten gestellt werden. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren nicht zugelassen. Der 32-Jährige Bernburger ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein Schnelltest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.